Prince Royce presenta su nuevo álbum 'Eterno' en documental musical por Univision

La esposa de Prince Royce lo flechó cuando menos lo esperaba: así inició el romance con Emeraude Toubia

Prince Royce de 36 años, originario de Nueva York, se convirtió en un fenómeno musical global en 2010 gracias la canción de Ben E. King, 'Stand By Me' en versión bachata, la cual resultó ser una fresca propuesta musical. Actualmente, cuenta con de 21 Premios Lo Nuestro, 15 nominaciones al Latin Grammy y 25 Premios Billboard de la Música Latina, haciéndolo uno de los artistas más prestigiosos en Estados Unidos y América Latina.

Prince Royce estrenará un documental inmersivo de su nuevo disco 'Eterno' en Univision

Prince Royce anunció en el evento Upfront de TelevisaUnivision 2025 los detalles de una visión íntima de su nuevo álbum 'Eterno', el cual se estrena este viernes 16 de mayo.

Este es su octavo material de estudio, y reimagina clásicos atemporales con su característico estilo de bachata. Todo un álbum en el que el pasado se encuentra con el presente.

En una entrevista exclusiva, el famoso reveló detalles de este nuevo proyecto que cambiará la forma de ver videos musicales.

"Hice 13 videos de un video longform de como 40 minutos donde hago algo un poco más teatral donde todo está conectado, canción por canción, un poquito de estilo Brodway, algo diferente y creativo".

¿Cuándo se estrena el documental musical de 'Eterno' con Prince Royce?

Este material audiovisual de larga duración, se estrenará el sábado 24 de mayo a las 7P/6C por Univision, tendrá entrevistas íntimas, llevará a los espectadores a lo largo de su proceso creativo para el concepto del álbum y dará a los fans acceso al rodaje real de los videos, con detalles de la visión desde el set.