Sigue abandonado en la morgue el cuerpo de ‘El Pirata de Culiacán’

Beto Sierra, un reconocido 'influencer' del regional mexicano, fue no obstante quien más hizo por apoyar públicamente a 'El Pirata', con quien mantenía una relación de amistad. Fue Beto Sierra uno de los primeros que confirmó su muerte con este mensaje en Instagram publicado el 19 de diciembre: "DEP 'Pirata de Culiacán'. Viviste la vida muy rápido con tan solo 17 años. No fe 1 ni 2 las veces que platicamos que ya te calmaras, que dejaras el alcohol. Andabas viviendo la vida muy acelerado... pero nunca me hiciste caso y no te juzgo solo tú sabes lo que hacías, y dejar en claro que los que te conocieron saben que eras buena persona. Dios Te tenga en su gloria". Foto: El Pirata de Culiacán | Univision

