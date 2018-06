Margarita, 'La Diosa de la cumbia': “Cuando ves a tus hijos sufrir, solo le pides a Dios ocupar su lugar”

Jonathan Alvear, hijo de la cantante Margarita, ‘La Diosa de la cumbia ’, compartió la semana pasada en su Instagram que después de varios meses de constante lucha contra el cáncer de testículos que padecía, le había ganado la batalla a dicha enfermedad.

Una noticia que lo llenó de júbilo no solo a él sino a toda su familia, principalmente a su madre, quien lucho a su lado y se portó “como toda una guerrera” apoyando a su hijo en esos difíciles momentos.



Agradecida con la vida y con Dios, Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como Margarita, 'La Diosa de la cumbia', habló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre este tema y de su hijo 'Johnny', de quien se siente orgullosa y feliz de tenerlo a su lado.

“Bendito Dios Jonathan es un chavo que tiene un espíritu superpositivo y eso me hace sentir muy orgullosa, porque yo les he enseñado a mis hijos que la vida no es regalada y hay que agradecerla todos los días”, comentó feliz la cantante.

Compartió que la enfermedad de su hijo los sorprendió a todos, pues fue algo que pasó muy rápido y de esa misma manera tenían que atacarla.

“Todo pasó a principios de este año, primero nos juntó a mi hija Marifer, a Alejandro (la expareja de Margarita) y a mí y nos dijo: “Tengo cáncer, no quiero dramas, porque el toro hay que tomarlo por los cuernos y no hay tiempo para llorar. No hay que preocuparnos, sino ocuparnos”.



Así que se ocuparon e inmediatamente se pusieron en manos de los especialistas. “Le hicieron exámenes, salieron positivos, al otro día lo operaron, le quitaron su testículo y parte de la ingle y luego luego empezó su quimioterapia, fueron días duros, pero por fortuna hace tres semanas nos llamaron para decirnos que ya estaba libre del cáncer”.

Margarita explicó que su hijo recibió 21 quimioterapias durante tres meses, tiempo que fue muy complicado para la familia.

“Él tuvo 21 quimioterapias, a la semana solo descansaba tres días, los demás eran de quimio. Fueron días muy difíciles y terribles: el verlo vomitar, cambiar de color, que se le cae el pelo, las cejas, la barba, ver su lucha porque comiera, pues no les da hambre; la boca seca con mal olor, la piel reseca, les arde la piel por dentro, fueron situaciones muy duras y te parte el corazón”.

Pero con agrado, explicó que esa batalla la ganó su hijo porque siempre estuvo optimista y sobre todo rodeado del cariño de sus seres queridos.

“Libramos esa batalla con mucho amor, con mucha compañía y más de todo con mucho positivismo, yo le decía a mi hijo: “Es un día menos”, y al otro, “es un día menos”... y así hasta que llegó el último día. Le tocó su cumpleaños en medio de una quimioterapia, y aunque estaba muy molesto se divirtió, el apoyo de la familia fue muy importante en su recuperación. La lucha era día con día”.

La cantante de 'Amor de mis amores', confesó que tuvo miedo y que ella se dio cuenta que su hijo también lo tenía, pero no era momento para esas cosas.

“Una de las cosas que hace que el ser humano se detenga en la vida es el miedo, y te confieso: 'Jhonny' tuvo miedo y yo también. Como madre ver sufrir a tus hijos es muy duro, quisiera haber sido yo, le pides a Dios ocupar ese lugar, porque es muy difícil ver sufrir a los tuyos, pero en esos duros momentos el más valiente fue Jonathan, porque tuvo una actitud tan padre y positiva que nos sorprendió a todos”.



Margarita recomendó a los hombres a dejar un lado el machismo o algunos prejuicios que pudieran tener para que se autoexploren, porque este tipo de cáncer es similar al cáncer de mama de las mujeres.

“Gracias a Dios Jonathan lo detectó a tiempo, porque ya sabes que a los hombres les han enseñado que sus testículos son la hombría y yo creo que es una responsabilidad que tienen el de explorarse, porque la mayoría de la gente no sabe que este tipo de cáncer es tan común como el de mama, y hay muchas campañas para que la mujer se toque, que los hombres toquen a la mujer, pero no hay campañas para que el hombre se toque”.



Agregó que el cáncer testicular “brinca” demasiado rápido: “Si descubres una anormalidad corre inmediatamente con el médico, porque si lo detectan a tiempo es casi cien por ciento curable, tal como le pasó a mi hijo”.

Y ahora Margarita dice que Jonathan ya anda dando brincos: “¡Dios mío santo, no, no, no, ese niño se quiere comer el mundo! Ahora ya se quiere montar en un globo y no sé qué tantos planes más. Me da risa porque ya entendió que la vida es maravillosa y que hay que disfrutarla día con día”.

Pero algo que dejó marcado a Jonathan fue el haber conocido a gente que de verdad la estaba pasando muy mal con dicha enfermedad.

“Él sabe que es afortunado, porque salió rápido de este problema; conoció a mucha gente que se la está pasando mal y por eso era muy importante que diera su testimonio. Eso fue lo que más lo dolía, el ver a esa gente en el hospital y como todo chavo, les compartía su positivismo y los bromeaba diciéndoles cosas como: 'Qué tal el coctelito', o les cantaba, los hacía reír, les daba mucho ánimo”.

Jonathan seguirá trabajando en la música con Margarita e incluso en breve grabará su propio disco. “Estamos muy agradecidos con Dios porque ahora mi hijo es otro, comparte su cariño y amor y por eso estamos felices, ahora hay que estarse monitoreando por cinco años y disfrutar cada minuto del día”.