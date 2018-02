La tercera es la vencida: Carlos Sarabia se lanzará (otra vez) como solista

Sarabia realizó un Facebook Live para informar a sus seguidores la decisión, la que ocurrió después de que hace varias semanas el dueño de La Adictiva, literalmente, "lo bajó del escenario". Después de este hecho ya no le permitieron continuar con la banda ni hacer el tour por EEUU que tenían programado.

“Este Facebook Live lo hago para informarles que ya estamos a punto de meternos a grabar lo que será la nueva producción de Carlos Sarabia, vienen cosas maravillosas con temas muy buenos que me han mandado mis amigos los compositores” .

“Mis amigos de La banda Tierra de Venados serán la banda oficial que me estará acompañando , es una banda que siempre me ha cobijado y además son grandes músicos, responsables y comprometidos”, aseguró.

Esta no es la primera vez que el cantante intenta lanzarse como solista. En 2005 Sarabia intentó una carrera en esta modalidad, pero como tenía una demanda por incumplimiento de contrato con El Recodo, no pudo trabajar libremente y por tal motivo -y para no dejar de cantar-, aceptó incorporarse a la otra banda de la familia Lizárraga, Los Recoditos.