La Adictiva baja del escenario a su vocalista Carlos Sarabia antes de empezar concierto

Quien fuera también cantante de banda Los Recoditos , explicó que por consejo de sus abogados no debía hablar del tema, pero reafirmó lo que en días pasados contó al programa Corazón Grupero que hace tres semanas el dueño de La Adictiva , Andrés Valdez, simplemente ya no le permitió subir al escenario.

“Esto no fue decisión mía, fue decisión del señor Andrés Valdez y me dijo que el motivo era apoyar mi proyecto como solista. La forma sí me dolió. Un día ya no me dejaron subir al escenario”.