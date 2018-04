La historia de 'El JJ' es digna de un corrido: fue indocumentado, secuestrado, baleado y aún teme por su vida

“Pues sí, mi historia es toda una película y la verdad sí se presta para eso. Desde los seis años me escapaba de mi casa para meterme a los bailes, luego ya más grande decidí irme para Estados Unidos y de película: crucé la línea manejando un carro de unos gringos y sin papeles, luego ellos mismos me ayudaron a arreglarlos”, comentó ‘El JJ’ en charla con Univision Entretenimiento.

“Creo que esa gente pensó que yo tenía mucho dinero, durante un par de años me estuvieron observando, creo que por estar en la música sierreña y de corridos pesados pensaban que tenía mucho dinero o que era narcotraficante, así que decidieron ‘levantarme’. Cuando pasó eso pensé que me iban a matar”.

“Viví una pesadilla, esa cantidad no la tenía y estaba seguro de que me matarían , pues además de amenazas me golpearon de manera brutal”.

“ El 12 de diciembre de 2011 iba manejando por una carretera de Sinaloa (al noroeste de la República Mexicana ) y me vi en medio de una balacera entre sicarios , recibiendo mi auto 18 impactos de bala de los cuales cuatro me dieron a mí . Y así herido y bañado en sangre llegué al hospital, la verdad salvé mi vida de milagro”.



“Todo eso no ha sido obstáculo para seguir en busca de mi sueño, yo sigo mi camino, no sé hasta dónde vamos a llegar. Luego del secuestro y el atentado prometí retirarme de todo esto, pero ese cosquilleo y la pasión que le tengo a la música no me han dejado y luego de recuperarme de los balazos y de todo eso tuve tiempo para pensar en que si he tenido esos obstáculos y los he librado es por algo, y por eso continúo en la música, es lo mío”.