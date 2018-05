Este es el motivo por el que Mario Quintero desearía conocer a la persona que lo agredió con una botella de vidrio

A casi dos semanas de que Mario Quintero fuera agredido por un fanático que le lanzó una botella en la cabeza durante el concierto en Lexington, Kentucky, el vocalista de Los Tucanes de Tijuana lamentó no haber conocido a su agresor porque desde el incidente solo piensa en una cosa: saber por qué lo hizo.



“Vamos bien, el médico me dijo que tengo buena cicatrización y la herida va bien. Ya me quitaron las puntadas y las grapas que me pusieron”, explicó el músico de regional mexicano durante la conferencia que dieron Los Tucanes de Tijuana para anunciar la gira ‘Invasión Tucanes 2018’.