Una cortada de más de cuatro centímetros, el resultado del botellazo a Mario Quintero en el baile de Kentucky

Una cortada en la cabeza de cuatro centímetros aproximadamente, fue el resultado de la agresión que el cantante y líder de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero sufrió el domingo 13 de mayo durante la presentación que tuvieron en la ciudad de Lexington, Kentucky, cuando un fanático le aventó una botella mientras él y su grupo interpretaban el último tema de la noche.

Luego de que el video del incidente se hiciera viral en las redes sociales, los rumores sobre el estado de salud del cantante de música norteña comenzaron a circular y por tal motivo fue el mismo Mario Quintero quien en una videollamada a través del canal de YouTube de Los Tucanes de Tijuana, habló de la agresión, de su salud y negó que este ataque haya sido algo personal.



“Los Tucanes de Tijuana siempre hemos sido una agrupación reservada alejada de los escándalos. A mí no me gusta hacer escándalos o ser dramático, pero creo que en esta ocasión sí es importante comentar lo sucedido, ya que mucha gente ha preguntado por mi salud y porque han habido muchos comentarios que no quisimos que se sigan dispersando o que se estén distorsionando”, comentó Quintero.

Explicó que el grupo tiene por costumbre al acabar su show despedirse con un par de canciones más y al estar cantando el último tema el vocalista se volteó a la izquierda del escenario y en ese momento sintió un fuerte golpe arriba de la nuca.



“Fue un golpe muy fuerte, creí que me había caído algo del techo y de repente vi mi texana en el piso junto a una botella. Quise seguir tocando, pero el golpe me empezó a doler, me toqué la cabeza y sentí que corría mucha sangre”, dijo el cantante quien confesó que en ese momento fue cuando se preocupó y tuvieron que parar de tocar.

Acto seguido se fue al camerino para que su equipo de producción lo revisara y ahí vieron que tenía una enorme cortada (entre 4 y 5 centímetros, aproximadamente) que le sangraba mucho.

“Inmediatamente buscamos un hospital cercano y por fortuna los doctores me atendieron muy rápido. Me lavaron, me inyectaron y me pusieron cuatro grapas en la herida. Sí me dolió bastante”.

El intérprete de 'El Tucanazo' y ‘La Chona’, entre muchos éxitos más, lamentó que este tipo de cosas sucedan en los eventos.



“Aunque no es lo correcto siempre estamos expuestos a esto. Me da mucha impotencia que existan este tipo de personas con este tipo de mentalidad que se atrevan a hacer estas cosas y que no midan el daño que le pueden causar a personas inocentes”.

Sobre cómo se encuentra luego de la descalabrada, Mario Quintero compartió que solo siente ardor y cosquilleo: “Afortunadamente el sombrero amortiguó algo el golpe, las grapas me las quitarán en cinco días y por fortuna ya voy a estar al 100 para cumplir con mis compromisos en Monterrey, Nuevo León y Hermosillo, Sonora (al norte de la República Mexicana)”.