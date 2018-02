Aleks Syntek criticó así la música de Bad Bunny y Farruko: "es de delincuentes"

La tarde del 15 de febrero de 2018, el cantautor mexicano Aleks Syntek se enfrascó en una batalla a través de la red social Twitter con usuarios de la misma, tras recibir lo que para él fueron "comentarios" sin criterio, acabando por insultar (nuevamente) al género musical conocido como reggaeton.

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, más conocido por su nombre artístico, sorprendió al responder a la encuesta que un usuario hizo en Twitter sobre qué " música Godínez" le recomendaban escuchar en la oficina, entre las opciones estaba Syntek, el español Alex Ubago y Luis Miguel (en México, el término " Godín" o " Godínez" se usa para referirse a los oficinistas que cumplen un horario de ocho horas).



"Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagoficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? #MundoGodinez", se lee en el mencionado tuit.

Mientras que el citado cantautor español Alex Ubago se abstuvo de comentar, Syntek respondió: "Con que música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruko o Bad Bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, ¡piénsalo!"



Con que música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o bad bunny . El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piensalo! — Aleks Syntek (@syntekoficial) 16 de febrero de 2018

La conversación no quedó ahí y el usuario replicó a Syntek aunque sin ningún tipo de agresión: "Yo soy más romántico, créeme que Bad Bunny o Farruko no está en mi playlist, pero concuerdo que la música de ese género no ayuda en nada a la sociedad ni a los buenos sentimientos", pero los comentarios de otros cibernautas cuestionaron la agresividad mostrada por el intérprete de 'Duele el amor', a lo que este contestó que usar la etiqueta de "música para Godinez es bullying aquí y en China, a ver dile a Coldplay que su música es de Godínez a ver que cara te ponen, tengo derecho a réplica", respondió.

El intercambio de opiniones continuó, y fue subiendo de tono, cuando Syntek expresó: "(es) Música de delincuentes pornografia y retrógrada así la veo yo la neta ( la verdad)".



Segundo round contra reggaetoneros

Esta no es la primera vez que el cantante mexicano externa públicamente su aversión hacia el reggaeton. En agosto de 2017 recibió fuertes críticas e incluso amenazas, por su opinión acerca de este género: "Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo, ¿que todos los días desayunan el mismo bolillo con nata? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaeton, que me parece música para simios".



Aleks Syntek confesó su romántico desliz Univision 0 Compartir



En esa ocasión, pasadas una horas de la pólémica, Syntek terminó pidiendo disculpas por lo dicho y reiteró su respeto hacia la diversidad. No fue así en esta ocasión, ya que menos de 24 horas después de la gresca en redes, el cantante y productor musical escribió: " Ayer me divertí mucho con los comentarios , espero ustedes también. Quería ver que pasaba si contestaba todo lo que me pusieran y el resultado fue muy gracioso", y argumentó en su defensa que:"¿Sabias que todo mundo puede tener un día de furia menos las figuras públicas quienes deben aguantar el trolleo por agresivo que este sea o serán desaprobadas por actuar de manera humana?"

Los mensajes de Syntek generaron más de 1000 respuestas, diversas críticas y hasta memes que hacían mofa de las palabras del cantante. Por otra parte, Syntek es embajador de Buena Voluntad del organismo internacional UNICEF, mismo que recibió miles de solicitudes para despojarlo del cargo honorífico, que le fue otorgado el 26 de agosto de 2016.



A través de su cuenta oficial de Twitter, UNICEF México dijo que analizaría la situación y publicó un comunicado que dice lo siguiente:



"El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha seguido con preocupación el intercambio de mensajes que el cantante Alexs Syntek, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF México , ha sostenido en redes sociales. UNICEF considera que dichos mensajes no son consistentes con el respeto a los derechos humanos , ni con la conducta esperada de personalidades de alto perfil que apoyan nuestra labor en pro de los derechos de la infancia. UNICEF le está dando seguimiento a esta situación, y compartirá mayor información a la brevedad posible".

Pronunciamiento de UNICEF México sobre tweets de Aleks Syntek. pic.twitter.com/GAg5qOz0K2 — UNICEF México (@UNICEFMexico) 16 de febrero de 2018

