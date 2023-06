Playlist para papá: las canciones para dedicar en el Día del Padre

Que difícil se me hace sin ti...

Lo tenía que escribir...

¿Porque a quién se lo iba a decir?

A veces me creo recibir su llamada

Pa' decirle que Malcolm nació

Y Ebony lo ama...

Uno sabe que nada es eterno...

Pero to' se vino abajo al perderlo

He seguido alante como me enseñaste viejo

Siempre evitando que el grande me aplaste