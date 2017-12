No hay ni un mexicano entre los artistas más escuchados en México en Spotify en 2017

Mientras Aleks Syntek y otros pontifican contra el reggaeton usando connotaciones racistas ("viene de los simios") y una psicóloga mexicana citada por varios medios alega que el género crea un “impacto negativo en el desarrollo cognitivo” de los niños, no cabe duda que 2017 ha sido el año en el que la influencia del reggaeton crece a nivel mundial, México incluído.

No sólo se trata del efecto 'Despacito', un tema pop con ritmos reggaeton y urbanos. Artistas urbanos como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam, J Balvin, casi todos en su mayoría caribeños, algunos de tez oscura y con letras que pueden incitar a la violencia y al sexismo (aunque no necesariamente) son los predilectos de los latinos.



Tomemos como ejemplo a Spotify, que no representa lo que escucha la población en general pero con 140 millones de usuarios a nivel mundial, es de las plataforma digitales más populares para consumir música. Este sitio de 'streaming' acaba de revelar los artistas, temas y álbums más escuchados en México y los artistas mexicanos brillan por su ausencia.

El colombiano J Balvin fue el artista masculino más escuchado en 2017 en México y Shakira la mujer con más reproducciones en esa plataforma en ese país. Los cinco artistas más escuchados en Mexico este año son todos puertorriqueños o colombianos y hacen reggaeton: J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Shakira y Maluma. Cabe destacar que Ozuna es una estrella nueva, demostrando que en cuanto a reggaeton y trap latino se trata, la tendencia sigue en crecimiento. La razón por la cual Shakira es relevante: hace colaboraciones de reggaeton con Nicky Jam y Maluma.



Datos proporcionados por Spotify.



Miremos las canciones más escuchadas. Una vez más, no hay presencia mexicana en el tope de la lista: "Me rehúso' del venezolano Danny Ocean, 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Felices los 4' de Maluma, 'Shape of You' de Ed Sheeran y 'Escápate conmigo' de Wisin y Ozuna. En los top 5 discos más escuchados, solo hay uno mexicano: 'Viejo Marihuano' del dúo de hip hop Cartel de Santa. El resto son de Nicky Jam, J Balvin, Ed Sheeran y The Weeknd. Los mexicanos prefieren artistas caribeños y de habla inglesa a sus compatriotas.

Una vez se desmenuzan los datos de Spotify en México más allá del top 5, empiezan a aparecer los artistas mexicanos. Entre las 5 artistas femeninas más escuchadas solo Natalia Lafourcade es mexicana (las otras son Mon Laferte, Ariana Grande y Katy Perry). Si aislamos los artistas masculinos, se cuela Alejandro Fernández en la posición número cinco.



A nivel global, el reggaeton hizo que la música latina se impusiera en las listas de popularidad de varios países. Aunque el tema 'Shape of You' de Ed Sheeran fue el más escuchado en Spotify este año, le siguió 'Despacito' remix con Justin Bieber y 'Despacito' versión original de Luis Fonsi y Daddy Yankee .





En Youtube, seis de los 10 videos más vistos del año también fueron latinos, incluyendo Enrique Iglesias con su 'Súbeme la radio' (un reggaeton con Descemer Bueno y Zion y Lennox).

Como cualquier estilo musical, el reggaeton y su derivante, el trap, tiene todo tipo de letras y melodías: algunas son sugestivas y otras no, unas son más pop y fusión para bailar en una fiesta y otras son para un público 'underground' de calle.

El pasado fin de semana y como parte del Coca Cola Flow Fest, en el Foro Sol de la Ciudad de México se presentaron los artistas urbanos más populares como Daddy Yankee, Nicky Jam y Ozuna. Todos eran puertorriqueños y colombianos excepto Adexe y Nau, un dúo de adolescentes que hace pop-reggaeton y vienen de España. ¿Dónde están los reggaetoneros mexicanos?