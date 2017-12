Aunque no lo creas, 'Despacito' no fue la canción más escuchada en Spotify en 2017

Contrario a las proyecciones, 'Despacito' no fue la canción más escuchada en Spotify en 2017. El honor se lo lleva 'Shape of You' del artista británico Ed Sheeran con casi 1.5 millones de reproducciones en el mundo.

'Despacito' ocupa los puestos número 2 y número 3 con el remix de Justin Bieber y la versión original de Luis Fonsi y Daddy Yankee, respectivamente. Otros latinos en el top 10 son Selena Gómez con 'It Ain't Me' junto a Kygo y Bruno Mars con 'What's What I Like'.



Más allá de 'Despacito': Shakira, Julión Álvarez y los nominados latinos a GRAMMY 2018 Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber están nominados a tres GRAMMY 2018 por 'Despacito' en las categorías Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Presentación Dúo o Grupo.

'Despacito' es la única canción en español en la cima, aunque 'Mi Gente', de J Balvin y Willy William, y 'Me rehúso', de Danny Ocean, aparecen entre los 25 de temas más populares de la plataforma. Eso sí, la música latina aumentó un 110% comparada con el año anterior.

Ed Sheeran también es el artista más popular de Spotify, seguido por Drake, quien fue el más escuchado en la plataforma en 2015 y 2016. Les siguen The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers. Sheeran también tuvo el disco más escuchado con 'Divide'.



'Despacito' sigue siendo el video más visto de la historia de YouTube y la canción más escuchada en plataformas de 'streaming' (incluyendo Apple, Deezer y otros, además de Spotify) de todos los tiempos. El tema está nominado en las categorías principales en GRAMMY 2018, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año.