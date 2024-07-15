Latino Mix Live Dallas: imperdible concierto junto a Xavi, Myke Towers y Kali Uchis

Xavi: el talento emergente del regional mexicano ha conquistado corazones con su estilo único y letras profundas. Con una combinación de ritmos urbanos y melodías pegajosas, Xavi ha logrado crear un sonido distintivo que lo ha llevado a la cima de las listas de éxitos. Su energía en el escenario es contagiosa y su capacidad para conectar con el público hace que cada presentación sea inolvidable. Si buscas una actuación llena de pasión y autenticidad, Xavi es la razón para estar en Latino Mix Live.

Kali Uchis: la reina del neo-soul y el reguetón alternativo, trae a Dallas su carisma y versatilidad musical. Con una voz suave y una presencia escénica hipnótica, Kali Uchis ha sabido ganarse un lugar especial en la industria musical. Su habilidad para mezclar géneros y su estilo ecléctico la convierten en una artista que no se puede dejar de ver. Su actuación en Latino Mix Live promete ser un espectáculo que no vas a querer perderte.

Myke Towers: uno de los nombres más sonados del trap latino y el reguetón. Con su lírica afilada y su flow inigualable, Myke Towers ha logrado conquistar fans alrededor del mundo. Sus éxitos, que combinan ritmos pegajosos con letras que reflejan su vida y experiencias, sonarán en el escenario de Latino Mix Live, garantizando una noche llena de energía. La oportunidad de verlo en vivo es algo que ningún amante del género debería perderse.

Eladio Carrión: Con su habilidad para alternar entre el rap y el reguetón, y sus colaboraciones con grandes nombres de la música, Eladio ha demostrado ser un maestro en su oficio. Sus letras, cargadas de ingenio y autenticidad, resonarán en Dallas, ofreciendo una actuación increíble.

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento espectacular. Los boletos están disponibles en Ticketmaster, así que asegúrate de obtener los tuyos antes de que se agoten.