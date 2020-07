Jiggy Drama le da un 'Replay' a su música en medio del coronavirus

No son momentos fáciles para nadie, en Colombia, donde está Jiggy D, ya llevan más de 100 días en cuarentena por el coronavirus, pero eso no ha sido inconveniente para seguir conectando con sus fans.

Y es que la palabra de moda por estos días es ‘reinventarse’, por lo que que el cantante ‘sanandresano’ decidió crear ‘FreeDay’, una serie de sesiones junto a otros cantantes para no dejar de llevarle música a todos los que lo siguen.

Desde su casa habló para Uforia sobre el pasado, presente y futuro de su carrera, de su cambio de look y hasta de lo que ha aprendido durante este aislamiento.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Con mi novia y mi familia, aprendiendo más acerca de los “quehaceres” de la casa y el jardín.

Hace unos meses decidiste cambiar de look, dejando atrás lo que tú llamabas el "nerd", ¿por qué esa decisión?

Creo que ya era hora de evolucionar, ya había marcado la diferencia con el estilo Nerd pero llega un momento en el que te cansas de los corbatines y los tirantes y quieres estar más relajado, por eso me dejé crecer la barba y el cabello. Sé que la ropa juega un rol esencial en un artista, pero no quiero que mi look interfiera en cómo el público percibe mi música.

¿Ha sido más fácil o difícil inspirarte para sacar nueva música estando en casa?

Sinceramente soy de los que les fluye más la creatividad en un estudio de grabación cuando la música se comienza desde 0, pero el estar en casa me da más libertad al momento de componer, porque no tengo que apresurarme por tiempo de estudio o no tengo la presión de otras personas mirándome esperando con ansias para ver que compuse.

¿De dónde nace la idea de hacer freedays?

Soy consciente de que las redes sociales han cambiado la industria musical y sé que debo generar contenido. Estaba buscando una forma de poder expresarme e influenciar en mi público sin irme al extremo de convertirme en influencer o YouTuber, y pues no hay nada que disfrute más que hacer Freestyles, así que, junto a “Mansang The Prod”, decidimos hacer un Freestyle cada miércoles abordando temas diferentes, y al ver el impacto que tuvo comenzamos a invitar a algunos colegas para que hicieran parte de esto y terminamos haciendo una entrega de 20 Freedays en total.

¿Con quién ha sido el mejor freedays hasta el momento?

No tengo preferido porque cada uno es especial a su manera, pero disfruté mucho poner a rapear a Martina La Peligrosa, porque sé que siempre ha tenido el talento para hacerlo pero le daba pena el “qué dirán” del público.

Vas a estrenar Replay, junto a Yera y Lalo Ebratt, ¿qué podemos encontrar en esta canción?

Esta canción es la conexión del caribe colombiano, desde San Andrés a Santa Marta, es una canción que suena a playa con líricas que seducen e incitan al baile gracias a esa guitarra hipnotizante interpretada por Yera después de cada coro, es la clase de canción que te alegra el día.

Y el video fue realizado en tiempos de cuarentena, ¿cómo fue esa experiencia?

Los videos animados están recortando las distancias en estos momentos de confinamiento,

la mayoría de los artistas están recurriendo a ello y este caso no podía ser la excepción, es mi primer video totalmente animado y debo confesar que se siente raro no estar físicamente en el video como estoy acostumbrado.

¿Por qué se demoraron dos años en lanzar este sencillo?

Hasta yo quisiera saber (risas). Tal vez ese no era el mejor momento para salir con esa canción y el destino pensó que este era el mejor momento. Pienso que cuando una canción es buena no tiene fecha de expiración, independientemente de cuáles sean los sonidos que estén de moda actualmente en la industria.

¿Ya tienes planes de tu próximo álbum?

Estamos pensando en un E.P. por ahora para mantener las calles calientes para lo que queda del año, tal vez para el otro año ya estaremos hablando de un álbum completo como tal.

¿Qué has aprendido en este aislamiento por el coronavirus?

He aprendido lo frágil que puedo llegar a ser, me di cuenta que sobrevaloraba cosas que al final del día no eran tan necesarias, aprendí que abrazar es mejor que escribir un mensaje de texto, me di cuenta que era feliz y no lo sabía.

¿Qué sorpresas pueden esperar los fanáticos de Jiggy D?