Gana tu parte de los $25,000 dólares en este concurso

Durante el período promocional, sintoniza una de nuestras estaciones participantes: KLVE 107.5FM, KRCD 103.9 &98.3FM, San Francisco: KBRG 100.3FM, San Diego: KLQV 102.9FM, Fresno: KRDA 92.1FM, Houston: KOVE 106.5FM, Phoenix: KOMR 106.3FM, Chicago: WPPN 106.7FM, Austin: KLJA 107.7FM, y San Antonio: KMYO 95.1FM, KVBH 107.5FM, KBBT 98.5FM Escucha de lunes a viernes, ya que nuestros locutores anunciarán la "palabra clave del día" a las 8:00 a.m., 12:00 p.m., 5:00 p.m. y 9:00 p.m.

PUBLICIDAD

Una vez que escuches la palabra clave del día durante los horarios programados, regístrate en nuestra Uforia App, ¡y tendrás la oportunidad de ganar! Solo necesitas ingresar la palabra clave del día para calificar. Asegúrate de proporcionar toda la información solicitada para ser elegible para ganar. Las entradas incompletas serán descalificadas.

El período para participar termina el 24 de mayo de 2024 a las 9:00 p.m. CST. Recuerda que cada participante solo puede ganar un premio, y cualquier entrada adicional será anulada. Todas las entradas serán propiedad del patrocinador y no serán devueltas ni reconocidas.

Dos (2) posibles ganadores serán elegidos diariamente de lunes a viernes a partir del 22 de abril. Serán cincuenta (50) afortunados ganadores recibirán una tarjeta prepaga de $500 cada uno!