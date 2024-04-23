Descargar App
musica

Gana tu parte de los $25,000 dólares en este concurso

¿Estás listo para una oportunidad emocionante de ganar? ¡Entonces no te pierdas nuestro concurso!

Por:
Univision

Durante el período promocional, sintoniza una de nuestras estaciones participantes: KLVE 107.5FM, KRCD 103.9 &98.3FM, San Francisco: KBRG 100.3FM, San Diego: KLQV 102.9FM, Fresno: KRDA 92.1FM, Houston: KOVE 106.5FM, Phoenix: KOMR 106.3FM, Chicago: WPPN 106.7FM, Austin: KLJA 107.7FM, y San Antonio: KMYO 95.1FM, KVBH 107.5FM, KBBT 98.5FM Escucha de lunes a viernes, ya que nuestros locutores anunciarán la "palabra clave del día" a las 8:00 a.m., 12:00 p.m., 5:00 p.m. y 9:00 p.m.

PUBLICIDAD

Relacionado

Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más

Música
Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Danny Ocean, Corina Smith, Chino Pacas lanzan música nueva
6 mins

Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Danny Ocean, Corina Smith, Chino Pacas lanzan música nueva

Música
Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más

Música
Silvestre Dangond en privado con 107.5 Amor Miami
1 mins

Silvestre Dangond en privado con 107.5 Amor Miami

Música
Uforia New Music Picks: Myke Towers, Maluma, J Balvin, Reik, Xavi, Mike Bahía y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Myke Towers, Maluma, J Balvin, Reik, Xavi, Mike Bahía y más

Música
Uforia New Music Picks: Paloma Mami, Duki, Kobi Cantillo, Robi, Tito Double P y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Paloma Mami, Duki, Kobi Cantillo, Robi, Tito Double P y más

Música
Uforia New Music Picks: Kapo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocea, Kenia OS y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Kapo, J Balvin, Christian Nodal, Danny Ocea, Kenia OS y más

Música
Uforia New Music Picks: Gerardo Ortiz, Myke Towers, Camilo, Duki, Jasiel Núñez y más
9 mins

Uforia New Music Picks: Gerardo Ortiz, Myke Towers, Camilo, Duki, Jasiel Núñez y más

Música
Uforia New Music Picks: Karol G, Tini, Beéle, Rels B, Xavi y mucho más
8 mins

Uforia New Music Picks: Karol G, Tini, Beéle, Rels B, Xavi y mucho más

Música
Uforia New Music Picks: Feid, Wisin, Beéle, Quevedo, Adriel Favela y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Feid, Wisin, Beéle, Quevedo, Adriel Favela y más

Música

Una vez que escuches la palabra clave del día durante los horarios programados, regístrate en nuestra Uforia App, ¡y tendrás la oportunidad de ganar! Solo necesitas ingresar la palabra clave del día para calificar. Asegúrate de proporcionar toda la información solicitada para ser elegible para ganar. Las entradas incompletas serán descalificadas.

El período para participar termina el 24 de mayo de 2024 a las 9:00 p.m. CST. Recuerda que cada participante solo puede ganar un premio, y cualquier entrada adicional será anulada. Todas las entradas serán propiedad del patrocinador y no serán devueltas ni reconocidas.

Dos (2) posibles ganadores serán elegidos diariamente de lunes a viernes a partir del 22 de abril. Serán cincuenta (50) afortunados ganadores recibirán una tarjeta prepaga de $500 cada uno!

¡No dejes pasar esta oportunidad, podrías ser uno de los afortunados!

Conoce acá las reglas completas para participar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX