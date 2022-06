Fanny Lu le dedicó una canción al amor de su vida

A mí me cuesta mucho porque soy muy nostálgica, de la época del álbum donde sacabas 10 canciones al mismo tiempo pero te disfrutabas una a la vez, sacabas sencillos y contabas una historia, era como un capítulo de un libro, hasta tu look cambiaba, y era una aventura hasta encontrarle el nombre y enmarcar dentro de una producción una necesidad artística de comunicación, ibas pasando etapas, creciendo, dejando huella, ahora es muy rápido y no me he podido acostumbrar. Siempre tengo que disfrutarme la producción, la idea del video, la realización, que si la estoy promocionando en mis redes sea una sola y no varias, y siento que me las disfruto más si les doy más tiempo, no creo que pueda ser como Sebastián Yatra que saca una cada semana.