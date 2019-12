Fanny Lu, la Reina del Tropipop

'Lágrimas cálidas' es el nombre de su primer álbum, producido por José Gaviria. De este trabajo discográfico se desprendió como primer sencillo la canción "No te pido flores", que rápidamente empezó a sonar con insistencia en las emisoras y discotecas colombianas. El tema se mantuvo en el primer lugar de las listas musicales en Colombia durante cinco semanas.

'Lágrimas cálidas' fue nominado a los premios Shock 2006 en cuatro categorías: Solista femenina, canción de radio por 'No te pido flores', álbum de radio y mejor artista nacional.

El 8 de diciembre de 2008, salió al mercado el álbum 'Dos', también producido por José Gaviria. El primer sencillo, "Tú no eres para mí", tuvo éxito inmediato internacional, llegando al número uno en numerosas estaciones de Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Dos años más tarde, su tema 'Regálame un beso' fue elegido como tema principal de la telenovela mexicana 'Mar de amor'; más garde participó en la adaptación del tema 'Something That I Want', en español «Algo quiero», de la película de Walt Disney 'Enredados'.