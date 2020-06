Christian Nodal se muestra como el soñador que disfruta la vida ‘machín’ y revela sus ambiciones, problemas y bendiciones

En el 2016, Christian Nodal era apenas un joven de 17 años que aún y sin cumplir la mayoría de edad, puso al mundo a escuchar una nueva propuesta musical: el mariacheño.

Cuatro años después del gran éxito que tuvo con ‘ Adiós Amor’ y mientras continúa rompiendo con sus propios sueños, Nodal acaba de lanzar su tercera producción musical a través del EP ‘AYAYAY!’, que contiene 7 canciones y cuya segunda parte saldrá en el mes de septiembre.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, desde el patio de su casa en Guadalajara y mientras se tomaba un jugo verde con pepino, espinaca y manzana, Christian Nodal habló con Uforia Music sobre el chamaquito que fue y el artista que es hoy en día.



Christian Nodal creció en Caborca, Sonora, en una familia de músicos; era un niño travieso y ocurrente, al que le gustaba Toy Story y pasaba horas observando sus juguetes para ver si se movían. Tanto marcó su vida dicha caricatura, que su más reciente tatuaje es el de Woody.



La tinta en su piel muestra una historia. “Los tatuajes para mí son algo que llevas dentro, pero reflejas en tu piel”, dijo a inicios del año pasado durante los ensayos de Premio Lo Nuestro.

De la misma manera, para Christian Nodal un disco muestra el proceso de vida por el que está pasando y en AYAYAY!, incluye canciones para el amor y el despecho. Su tema favorito de la primera parte del disco es ‘ Se Me Olvidó’, que aunque él mismo reconoce “ya está muy choteado”, le ha traído desde el inicio una enorme satisfacción.



En el EP de AYAYAY!, se incluyen 7 temas en diferentes ritmos y mientras ‘Se Me Olvidó’ tiene orígenes del country, también hay una cumbia y no podía faltar el mariacheño; además, adelanta que en septiembre incluirá en su EP un ‘bonus track’, en un ritmo que no supo cómo describir, porque no se cansa de marcar tendencia e imponer estilos.

Ese chamaquito que salió de Caborca para perseguir un sueño, en muy poco tiempo ha logrado ganar el cariño del público alrededor del mundo, así como más reconocimientos de los que él imaginó y tres premios Latin GRAMMY.



“Verme ahí, ver a toda mi gente orgullosa, sentir que traía la bandera de México, sentir que traía la bandera de Sonora; más allá del premio, esa acción de ver a toda tu gente orgullosa y contenta significa mucho”, agregó.

A sus 21 años, Christian Nodal se muestra como un joven agradecido que no se olvida de sus raíces; en su cuello lleva tatuado “Me dejé llevar”, el nombre de su primer álbum y frase que representa que siempre se ha dejado llevar por el amor de Dios.

Sin embargo, no todo es bonito en su vida y las mieles del éxito también han traído para él un fuerte problema de ansiedad. “Yo no sabía, pero cuando fui con la psicóloga me dijo que tengo bastante ansiedad y tuve que ir con una terapeuta a que me diera medicamentos y eso”, confesó al hablar de lo que ha sido más difícil para él en este periodo.



Christian Nodal se encuentra rodeado por sus mejores amigos, su madre no deja de consentirlo y le encanta que le prepare tacos al vapor, frijoles borrachos y gallina pinta, un plato sonorense por excelencia.

Además, esta cuarentena también ha aprovechado para hacer ejercicio y junto a él como uno de sus cuates, tiene a quien fuera entrenador de Andy Ruiz, lo que le ha impulsado a practicar boxeo.

“Ahí he estado tirando guante, haciendo cosas que quiten la ansiedad y que mantengan la mente ocupada (…) El boxeo te ayuda a despejar todo, todo lo malo ahí se va siempre, es una de las cosas que me gustaba mucho desde que estaba chiquito”, dijo.

A pesar de su corta edad, Christian se muestra como un joven muy centrado: “Yo nunca me imaginé que a mi edad iba a hacer esto y me siento muy agradecido por el don que me dio Dios, y también por todo mi equipo de trabajo que han sabido llevar la música a esas partes y que la gente esté apoyando se me hace algo muy bonito”.

Para todas las ‘Nodalistas’ que han estado apoyando su carrera, Christian les dice “Gracias por cambiar mi vida”, y es que él tiene más de 2.9 millones de seguidores en Instagram, además de 1.5 millones de likes en Facebook y 4.8 millones de suscriptores en YouTube, que están por todas partes del mundo.

Con humildad, Christian se siente bendecido por poder presentar la música del mariachi y llevar la bandera de México a otros países, como lo han hecho Alejandro Fernández, Don Vicente Fernández, Juan Gabriel o Marco Antonio Solís, entre otros artistas que él mismo mencionó.

Aunque recientemente ha hecho varias colaboraciones, incluyendo el featuring con Ángela Aguilar que saldrá en septiembre, un tema con Reik que tampoco ha salido, las canciones con Piso 21, Juanes, Camilo, así como un dueto con Alejandro Fernández, que se ubica entre sus favoritos pues le permitió poner la música de mariachi bien en alto, tienes muchos sueños e ídolos como Alejandro Sanz y Mon Laferte, con quienes le gustaría también poder colaborar.

Para los que preguntan si cantaría en inglés, la buena noticia es que Christian está dispuesto a considerarlo en un futuro cercano e incluso, se atrevió a bromear sobre cómo se escucharía en mariachi una canción en inglés.

Christian Nodal no olvida los consejos que le han dado sus padres, es por eso que dice que va despacio, pero pisando firme.