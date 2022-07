Belinda: “Amo a México y ojalá me amaran más de lo que me odian"

A pesar de los duros comentarios que ha recibido, Belinda no disimula el afecto que le tiene a México y a su gente, en varias ocasiones la intérprete musical ha defendido a su país de burlas. La cantante habló sobre las heridas que algunos de sus compatriotas mexicanos le han causado: “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”.