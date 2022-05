Christian Nodal estalló contra Belinda y reveló conversación privada

Todo comenzó cuando en Instagram, Belinda Schüll, publicó un video de su hija cantando con Lola Índigo en España. Como era de esperarse, varios usuarios reaccionaron, entre ellos una mujer llamada zaragabrielaguzik, quien escribió en la publicación “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, a lo que la mamá de la cantante reaccionó con aplausos, reafirmando los rumores de hace tiempo en los que se decía que no le gustaba la relación con el mexicano.