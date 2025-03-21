Uforia New Music Picks: Cazzu, Sebastián Yatra, Erick Brian, Christian Nodal, Ozuna y más

Con Otra - Cazzu

Y si estabas en busca de un himno de empoderamiento, Cazzu te tiene la solución con su nuevo tema titulado “Con Otra”, que te dejará speechless con su letra. Regresando a sus raíces musicales, Cazzu le rinde tributo a la cumbia con esta canción y también está a cargo de la dirección del video musical. ¡La Jefa never misses!

La Pelirroja - Sebastián Yatra

El cantautor colombiano continúa consolidándose as one of the most versatile and heartfelt voices in Spanish pop con el release de su nuevosingle, “La Pelirroja”, a track that truly encapsula la escencia artística de Yatra: historias que conectan, emociones que se sienten y una sensibilidad that goes beyond borders. La canción transporta a los oyentes through nostalgia y la frustración de un amor que vive en las sombras, convirtiéndose en una experiencia sonora que resuena con anyone que haya sentido la incertidumbre de un amor que va y viene.

BTW… Lo Intenté - Erick Brian (EP)

The wait is finally over! This is not a drill porque Erick Brian nos presenta oficialmente su primer EP como solista, “BTW…Lo Intenté” — un proyecto de 7 canciones que lleva a los oyentes a un viaje introspectivo de la mano del amor, desamor, baladas conmovedoras y ritmos contagiosos. Cada canción está basada en experiencias reales de Erick Brian y son perfectas para mandárselas a tu casi algo. Cada visual y letra fueron elaborados desde los lugares más profundos del corazón del cantante y te hará sentir cada emoción a flor de piel. With each track, Erick knew the assignment and delivered!

El Amigo - Christian Nodal

Christian Nodal regresa a darle música a nuestros oídos a poco menos de dos meses de lanzar el EP PA'L CORA volumen 2, regresando con una balada moderna titulada “El Amigo”. En este tema, Nodal realiza una cruda interpretación de una historia de desamor, donde la temática de la canción es desde el POV de un hombre que pierde a una mujer and now he’s stuck watching how she finds love again. El tema incluye letras como “no es secreto que tú merecías más de lo que te dí, él fue el que ganó, yo fui el que perdí” que te dejará con el corazón en la mano. ¡A must-listen de inicio a fin!

Raíces - Gloria Stefan

“Raíces”, el primer sencillo del próximo álbum de Gloria Estefan con el mismo nombre, no es solo un regreso a sus orígenes; es una celebración de las tradiciones musicales que la han formado. Creada por su esposo y colaborador de toda la vida, Emilio Estefan, y grabada en su estudio, Crescent Moon, de Miami, FL. La canción es un homenaje vibrante que regresa a los ritmos que han definido su sonido: salsa, beats tropicales y las ricas texturas instrumentales de la música latina clásica.

Mi Señora - Khea, Duki, La Joaqui

Encendiendo nuestras bocinas con un merenguito con fusión de cumbia, Khea, Duki y La Joaqui nos entregan “Mi Señora”, su nueva colaboración que te pondrá a bailar upon first listen. Desde lo lighthearted que es la lírica, hasta los refrescantes visuales que caracterizan el video, los chicos te transportarán a la primavera en Buenos Aires llenándote de las mejores vibras con cada escena. El tema cuenta con versos como “Yo que no tuve nada solo pienso en dinero, salimos de las malas, ahora vivo como quiero” que reflejan la temática de la canción, un gangster que está loco por estar con su chica y convertirla en su señora. We’re obsessed!

La Nena - Ozuna

Innovation never stops for Ozuna and his newest single “La Nena” is proof of that! En esta ocasión, Ozuna nos ofrece una fusión innovadora y melodiosa de trap y R&B, que a su vez mantiene la esencia de sus raíces boricua y dominicana marcando su segundo sencillo del 2025 con esta canción. El tema se enfoca en celebrar a la mujer de sus sueños, describiendo a una mujer independiente, segura de sí misma y deseada por muchos. La letra es una narrativa que la resalta la belleza y personalidad de “La Nena”, mientras sugiere una conexión intensa y pasional entre ambos. The music video was filmed in Miami under the direction of Matías Vial, picturing Ozuna in diverse, fun shots all throughout. ¡Amamos!

Puerta Abierta - DARUMAS

DARUMAS does it again y esta vez contagiándonos con su groovy sound en “Puerta Abierta”, su más reciente sencillo. Esta canción se caracteriza de una fusión de pop latino, funk y disco, que contiene ritmos de batería sincopados, bajos vibrantes y destellos de cuerda con un toque disco. Siempre sorprendiéndonos con su sonido multifacético, con este tema DARUMAS nos transporta a su mundo lleno de groovy vibes y alegría, complementándolo con sus hipnotizantes vocales. You can’t miss it!

Un Clavo - Luck Ra

¡Argentina en la casa y pisando fuerte! En esta ocasión, la estrella emergente Luck Ra tiene la receta perfecta para sanar un despecho con “Un Clavo”, su nuevo tema. This bop is for anyone going through a rough time, serving us with playful lyrics y directa para aquellos que creen que “un clavo saca a otro clavo” te cura de un mal de amores. Llevando el sonido característico del cuarteto de su país de manera internacional, ¡Luck Ra promete darlo todo con este tema!

Oh, Baby! - Omar Montes, Ovy On The Drums y Dei V

Omar Montes, Ovy On The Drums y Dei V están bringing the heat con “Oh, Baby!” un himno que celebra la sensualidad femenina mediante un reguetón nostálgico. Al poner este tema, cuando menos lo esperes, ya estarás perreando, porque alude a la época dorada del género del reguetón. El video musical fue grabado en Madrid bajo la dirección de David Fernández. An ultimate banger!

Amigos Para Qué - Oscar Ortiz

En esta ocasión, Oscar Ortiz nos presenta su nuevo sencillo “Amigos Para Qué”, donde aborda el tema de un amor no correspondido blending the narrative of heartbreak mano a mano de an upbeat rhythm, para que se baile y no sólo te desgarre. Con su letra, Oscar transforms this slow cumbia into a meaningful question based on the rhetoric of a one-sided love que al final del día te deja cuestionando… ¿Amigos Para Qué? Este tema está creado para dance all your pain away si estás despechado y si tienes a tu otra mitad, ¡para disfrutarla en pareja!

Manhattan y Vacaciones - DAAZ

Breaking barriers, el artista de hip-hop alternativo en ascenso DAAZ, nos sorprende con un paquete de dos pistas como lanzamiento esta semana. Estas dos canciones capture in an opposing manner to each other, the highs of love all the way to the escape from heartbreak. Con "Manhattan" como tema principal, DAAZ celebra la emoción de una conexión inesperada, demostrando que los polos opuestos no solo se atraen, sino que se complementan. Sin embargo con "Vacaciones”, el artista adopta un enfoque más introspectivo, ofreciendo una vía de escape tras una ruptura que combina la angustia with self-recovery and upbeat tunes. With this track bundle, you get the best of both worlds!

Si A Todo - Guaynaa

El Guaynabichi always serves us hits y con su nuevo sencillo nos tiene diciendo SI A TODO, literalmente. Como tema principal de su próximo álbum, Cumbia y Amor, Guayna nos presenta “Si A Todo” una canción que contiene una vibrante mezcla de ritmos tradicionales de cumbia y pop latino moderno, aportando un refreshing twist a este género con el carisma y sonido característico de Guaynaa. Con el auge de la cumbia, Guaynaa se suma al movimiento, y Cumbia y Amor es solo el comienzo. Desde ya, on repeat!

Mi Foo - Hamilton, Los De La Piña

El artista colombiano, también conocido como el AfroRockstar, se junta con el colectivo también colombiano, Los de la Piña, para lanzar “MI FOO”. Una canción que busca conquistar los corazones de los fanáticos con el auténtico sonido rancha, que tanto ha caracterizado a los de la isla y que demuestra una vez más la versatilidad del cartagenero Hamilton.

Si Pero No - RaiNao, Randy

If you were looking for an ethereal beat para reflexionar tus decisiones del fin de semana, RaiNao y Randy got you covered con “Sí Pero No”, una collab diseñada para los indecisos en el amor. ¿La mejor parte? El video musical no sólo fue codirigido por ella sino que la canción cuenta con varios cambios de ritmo y upbeat twists que will keep you hooked until the end!

Te Canto Bajito - Blessd, Anuel AA

En esta ocasión, Blessd y Anuel AA unen fuerzas nuevamente in their newest collab titulada “Te Canto Bajito” de la mano del reconocido productor de Medellín, SOG. Esta nueva colaboración no solo refuerza la conexión artística entre ambos cantantes, sino que también marca su tercer junte consecutivo en menos de cuatro meses. Este tema deja en evidencia la gran afinidad que existe entre estos dos artistas y a la vez, unen a Colombia y Puerto Rico a su paso beat by beat. En este tema, el perreo es el protagonista sin importar el lugar o el momento y tanto su ritmo como el video musical, te invitan a disfrutar la escena donde sea que te encuentres.

Nuestra Canción - Elvis Crespo, Jerry Rivera

Uniendo sus talentos en una canción, Elvis Crespo y Jerry Rivera nos presentan una nueva versión de "Nuestra Canción", un merengue que marca un hito en la música tropical al fusionar la esencia de dos íconos del género. Also something very iconic about this new version, es que all throughout the video se puede evidenciar el impacto de la música latina en el mundo. El video musical fue filmado en Guaynabo, Puerto Rico y sin duda alguna, la canción evoca la nostalgia de ese primer amor y la melodía que lo acompañó, creando un puente entre generaciones. With this release, Elvis Crespo also begins a new era and we can’t wait to see what he has prepared musically in the upcoming months!

Rey - Noreh, Lagos

Marcando su primer lanzamiento del año, NOREH steps musically into 2025 uniéndose al reconocido dúo pop Lagos para presentar su nuevo sencillo en colaboración, “Rey”. Este tema explora nuevos sonidos que no sólo prometen conectar con un público más amplio sino que también es una versión moderna que reimagina el clásico tema de Vicente Fernández, “El Rey”. Fusionando ambos estilos artísticos y complementando la canción con sus esencias, Noreh sigue entregándonos propuestas innovadoras con cada canción. We are so here for it!

Loco - De La Ghetto

Si hay algo que rima con innovative hits, es el estilo inconfundible de De La Ghetto quien embarca en un viaje de Afrobeats y lo místico en "Loco", su más reciente lanzamiento. Creando una propuesta única, este tema lleva el ritmo y la sensualidad del género a otro nivel y está formulado con una base de percusión irresistible, melodías y letras que te envuelven. De la mano de un video musical que te hará sentir que estás en un cuento de hadas dejándote llevar por lo sensorial, este tema será tu acompañante perfecto para tus planes de fin de semana, ya sea en el club o la playa. Such an energetic vibe!

Sabes que Hora Es - Banda los Sebastianes, Luis Fonsi

¿Ya saben qué hora es? Nosotros sí porque Banda Los Sebastianes y Luis Fonsi vienen con todo presentando en esta ocasión “Sabes Qué Hora Es", una balada que fusiona la música regional mexicana con toques de pop latino, combinando traditional and modern elements. Este tema combina la instrumentación clásica de banda junto al sonido de Luis Fonsi, con una melodía envolvente centrando la letra en una narrativa que habla del amor y compromiso. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Banda Los Sebastianes y nos da un sneak peak de como continúan evolucionando su sonido para su upcoming album. We can’t wait!

Amor Material - Sergio George, Ryan Castro

El pianista, compositor y productor Sergio George, una de las figuras más importantes de la salsa, regresa con un nuevo trabajo discográfico, Ataca Sergio Presents: Urban Salsa Sessions. Se trata de una producción donde George reúne a algunas de las voces más destacadas del movimiento urbano y las lleva al terreno de la salsa en una espectacular fusión tropical que no pasará desapercibida. “Amor Material” junto a la estrella colombiana Ryan Castro inaugura la producción, un tema que habla de aquellas relaciones que solo existieron por un beneficio económico.

Adriana Lucía - Adriana Lucía (álbum)

La artista y compositora, Adriana Lucía, llega con el álbum más personal de su carrera. Este proyecto el cual lleva su propio nombre, representa lo que es ella en cuerpo y alma sonora. Es una recopilación de géneros, de aciertos y de las experiencia que ha ganado.

