Ángela Aguilar confiesa que cada vez que canta, su abuela Flor Silvestre está a su lado

A sus 18 años, Ángela Aguilar ha comenzado con éxito sus presentaciones como solista en las plazas más importantes de Estados Unidos y México, y uno de las momentos más emotivos de su espectáculo ‘ Mexicana Enamorada’ , es el tributo que hace a su abuela Flor Silvestre, que falleció a los 90 años a finales del 2020.

La cantante folclórica y compañera inseparable del ‘Charro de Mexico’, Antonio Aguilar, junto con su mamá Aneliz, han sido, sin duda, las mujeres más importantes en la vida de Ángela, pero Flor Silvestre tuvo un papel muy importante en la formación musical de la joven cantante, ya que no solo le heredó su belleza, sino también, el talento vocal y la seguridad de plantarse en un escenario.

En sus épocas de gloria, tanto en el cine como en la música, Flor Silvestre fue una mujer que imponía tanto por su voz, como por su personalidad, pero además, siempre portó con elegancia y con orgullo los hermosos y coloridos vestidos típicos de México.

Es así como, desde pequeña, Ángela ha vestido con mucha honra estos mexicanismos atuendos y que, por fortuna, ahora muchas niñas y jovencitas la están imitando.

Cargando galería



La relación entre Ángela y doña Flor fue increíble, más que una relación entre nieta y abuela, era una relación de amigas, de complicidad, de amor y, como lo ha confesado Ángela, de mucho aprendizaje, pues desde los cuatro o cinco años, ella acompañaba a su familia a las giras del espectáculo ecuestre de La Familia Aguilar y emocionada, la veía como se esmeraba para lucir impecable a la hora de salir a cantar y la manera como enaltecía sus raíces mexicanas.

En enero de 2019, Ángela Aguilar, previo a los Latin GRAMMY, dijo en exclusiva a Univision que no obstante contaba con importantes diseñadores que le han confeccionado sus increíbles vestidos, han sido su mamá y su abuela las que mejores consejos le han dado a la hora de elegir su atuendo.

“Tanto mi mamá como mi abuelita me dan consejos y juntas aportamos ideas para los diseños de mis vestidos. Yo tengo mucha comunicación con mi abuelita, le enseñamos a hacer videollamadas y tengo mucho acercamiento con ella, seguido me felicita por mis logros y ella me ayudó a elegir mis vestidos para la entrega del Latin GRAMMY”, confesó en ese momento.

Durante la pandemia, Ángela, junto con su hermano Leonardo y sus padres se refugiaron en el rancho de sus abuelos en Zacatecas y ahí la convivencia entre ellas se hizo más estrecha. “ Como teníamos todo el tiempo del mundo, yo aprendí a hacer uñas y como mi abuelita se las cuidaba mucho yo se las pintaba y se las hacía hasta dos veces a la semana”, sin imaginar que meses más tarde doña Flor fallecería.

Sin embargo, a pesar del enorme dolor que le causó la muerte de su abuela, Ángela Aguilar todos los días, haga lo que haga, la tiene muy presente.

“En cada show abro con una canción de ella, en cada presentación siempre cargo algo de ella, unos aretes, un collar, un vestido, pero siempre porto algo de mi abuela, porque sé que eso me dará suerte y me hace sentir segura”.



Incluso, como dato curioso, en el espectáculo ‘Jaripeo sin Fronteras’, cuando la cantante aparece cantando arriba de su caballo ‘Troyano’, usa la silla de montar que pertenecía a su querida abuela.

“Este último año y medio ha sido un año muy difícil para todos. Yo perdí a mi abuelita Flor, pero siento que la llevo conmigo siempre y más cuando cantó sus canciones”.