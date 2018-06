Este mexicano también espera que el fútbol le haga un milagro: que detenga su deportación

Esa cita está pactada para el próximo 10 de julio. Varios niños que dominan el balompié gracias a Ubaldo planean acompañarlo para pedir que no lo deporten tratando de conmover al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su caso migratorio está basado en sus cinco hijos y en que es presidente del club de fútbol UdeG (Universidad de Guadalajara, nombre que tomó del equipo profesional de su tierra natal). "Soy realista, si me voy tengo que echarle ganas, todo va a estar bien. Pero me preocupan mis hijos. Platiqué con ellos y dicen que prefieren quedarse aquí", dice Ubaldo en una entrevista con Univision Noticias.

Este hombre que se gana la vida en la industria de la construcción vino por primera vez a Estados Unidos en 1991, pero iba y venía intermitentemente. Fue en 1996 cuando decidió quedarse, evitando meterse en líos con la justicia para no terminar bajo la mira de las autoridades migratorias.

Sus planes cambiaron en el año 2000, cuando enfermó su madre y fue a México. "Apenas había comprado una casa (en California), en cuanto mi mamá salió del hospital me regresé", contó. Pero tomó el riesgo de presentarse en una garita fronteriza con una tarjeta de residente permanente que no era suya. Lo descubrieron y lo deportaron.

Volvió a entrar a EEUU y siguió su vida como millones de indocumentados, hasta que en 2014 un agente de ICE lo detuvo. "Me dijo: tengo dos semanas afuera de tu casa buscando a un muchacho. Saliste a la hora equivocada", recuerda.

Una historia en las canchas

"Los niños no van a tener a su padre y es difícil que lo puedan visitar en México. Y también está el club de fútbol, que es su otra familia, ayudando a que estos niños no anden en la calle", advirtió Jauregui.

Ubaldo ha jugado fútbol desde los 7 años. Fundó en 2003 el club UdeG en San Bernardino, donde el 47% de los habitantes son hispanos, porque otro equipo no aceptó a sus hijos por rebasar la edad máxima. "Lo hice porque quería que eso no pasara a otros", relata.

Ubaldo celebra que la disciplina del deporte ha dado frutos en muchos que llegan en la edad de la rebeldía. "Hubo una mamá que me habló para preguntar qué había hecho con su hijo, porque había cambiado", contó sobre un portero que entrenó durante tres años. "Yo le decía: ‘es tu madre, es la única que tienes’", relató sobre las conversaciones que tuvo con ese chico.

No hace mucho se encontró con otro muchacho que jugó en UdeG y que ahora trabaja en una secundaria local. "Donde quiera que me miran me saludan", dice el entrenador.