A merced de los ladrones

Anteriormente cruzó México en autobús. Esta vez no traía dinero y abordó 'La Bestia' en Chiapas. Al llegar a Orizaba, en Veracruz, otro estado violento, los policías le quitaron todo lo que traía: un iPhone y 1,700 pesos (85 dólares), según su relato. Asegura que los agentes dispararon a los que huyeron, pero por fortuna no tenían puntería.

"Nos apuntaron con la pistola y nos empezaron a insultar. Eran cuatro con armas y uno de ellos nos revisaba los bolsillos. Ahí me robaron 500 pesos", relató Ervin.

No fue el único incidente. Entrando a Mazatlán algunas personas les lanzaron piedras, un ataque que califica de "odio contra los migrantes".

"Todavía está en coma"

Como pudo, Ervin activó el freno de emergencia del tren para llevarlo a un hospital. "Estuve cinco días con él y el doctor me dijo que siguiera, porque el muchacho no respondía. Todavía está en coma", dice.

Este joven se dirige a Maryland, donde lo esperan su esposa y sus tres hijos de 3, 6 y 10 años. No se quedó en Honduras por las pandillas, porque ningún familiar vive allá y porque en EEUU logró abrir una empresa de construcción, cuyas riendas ha tomado temporalmente su esposa.

En Mexicali, Ervin sale poco para evitar que lo extorsionen los policías. Esperaba el momento para pasar la frontera por su cuenta, sin pagar miles de dólares a un coyote. "Yo solo necesito llegar a la primera ciudad (de California), ahí rento a un coche que me lleve al aeropuerto y vuelo a Maryland", dice.

El éxodo silencioso

"'La Bestia' es bien peligrosa y parece que esta ruta, aunque tardan más en llegar, es más segura. Además, la usan porque no tienen dinero para pagar otra forma de viaje", agrega Romero.

"Por acá no hay tanta violencia en comparación con Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua. Por este lado solo les piden 100 o 200 pesos para dejarlos pasar", mencionó Castro.

Univision Noticias solicitó una entrevista con un representante de Ferromex, la empresa que administra la ruta ferroviaria que corre a lo largo del Pacífico mexicano, pero esta no respondió. Un directivo de la compañía en Mexicali contó que son conscientes que este camino se ha vuelto popular entre los que se dirigen a EEUU.

Huyendo de las maras

Pero en Mexicali le ha ido mal. El día en que habló con Univision Noticias no tenía dinero para comer ni para pagar los 30 pesos (1.5 dólares) que cada día le cobran en el Hotel de los Deportados.

Mayra trabajaba en una maquiladora en su tierra, pero los pandilleros le exigían que les diera el 25% de su salario y decidió huir para que no le hicieran nada. Teme que la anden buscando para cobrársela. "Si yo regreso esos hombres a los que no les pagué me van a hacer algo", advirtió.