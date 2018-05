LOS ÁNGELES, California.– La aceptación de su caso de petición familiar en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en Los Ángeles les hizo el día a Marlon Castillo y a su esposa Ana Castillo. Pero la sonrisa les duró poco. Antes de salir de la oficina, el funcionario federal que revisó los papeles notó algo y pidió que lo esperaran. Una hora después, sin explicar nada, los llevó a otro cuarto.

La abogada Meredith Brown, quien entró con su cliente, cuenta que en ese lugar les cayó un balde de agua fría. "Fuimos a una sala sin muebles, con un oficial de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas). Marlon fue arrestado por sorpresa". Esto ocurrió, dijo Brown, porque el funcionario de USCIS notificó que este hombre tenía una orden de deportación pendiente desde hacía más de 20 años.

Marlon, originario de Guatemala y padre de dos hijas estadounidenses, ha estado detenido en el centro de detención para inmigrantes Theo Lacy del condado de Orange desde su arresto el pasado 24 de mayo. "No me pude despedir de él, no pude darle un abrazo. Nada. Fue muy frío. No me lo esperaba de esa manera", expresó con lágrimas Ana, quien este miércoles expuso el caso de su marido en una conferencia de prensa.

Esta guatemalteca que se hizo ciudadana estadounidense tras ganar un caso de asilo contó que decidió someter una petición para que su esposo no fuese deportado. "Pero de todos modos pasó esto", lamentó. "Íbamos nosotros para la cita de la aprobación de la I-130 (el proceso), no para ir a la boca del lobo".

Hace 25 años, Marlon emigró a Estados Unidos y desde entonces no ha tenido problemas con la justicia, afirmó su abogada, quien mencionó que su cliente es el ejemplo del migrante trabajador que merece vivir legalmente en este país. "Ha trabajado, ha pagado impuestos, ha luchado, tiene su linda esposa que es ciudadana, tiene dos hijas también ciudadanas, no tiene récord de arrestos", detalló.

"Mi papá era mi vida, lo extraño mucho"

De acuerdo a Brown, ICE también debería acatar en Los Ángeles y en otras ciudades el acuerdo que la agencia firmó en Boston para no detener a migrantes que acudan a citas con USCIS. Esto se pactó luego de una demanda colectiva que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

"Si ICE es una agencia federal por qué no está aplicando ese acuerdo nacionalmente", dijo.

La hija mayor de Marlon, Daelynn, de 14 años, no paró de llorar cuando su madrastra Ana detallaba lo difícil que ha resultado esta separación para la familia. "Mi papá era mi vida, lo extraño mucho. No es justo, no hizo nada malo", expresó entre sollozos.

Su hermana menor, de 6 años, aún no sabe sobre la detención de su padre. "Le tengo que mentir porque no quiero arruinarle su niñez. Le tengo que decir que su papi está trabajando lejos y que no puede venir", dijo Ana, quien este fin de semana visitó a su esposo en el centro de dentención Theo Lacy.

A pesar de estar lejos de los suyos, Marlon mantiene el buen ánimo, dijo la guatemalteca. "Él me dice que sea fuerte, que sigamos adelante, que seamos positivos y que sigamos creyendo en Dios".

Ella lo describe precisamente como un hombre motivador, positivo, alegre, amigable y trabajador. "Es una persona de familia, él da la vida por sus hijas y por su familia", mencionó.

Univision Noticias ha reportado distintos casos de indocumentados que terminaron bajo custodia federal tras acudir a citas migratorias de rutina.

Cinthia Flores, abogada de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), aseguró que la separación de familias con estatus migratorio mixto se ha vuelto una constante en esta administración. La organización defiende ahora mismo dos casos de este tipo.

"Es un gobierno muy agresivo, inconsciente, inhumano, que ve a la separación de familias como una estrategia política, en vez de pensar en el elemento humano, en estas familias que intentan obtener un estatus migratorio en Estados Unidos y se encuentran con una agresión de ICE, que los pone en un procedimiento de deportación", expuso Flores.

La abogada Brown advierte que si deportan a Marlon su esposa no podría ni siquiera viajar a Guatemala para verlo, debido a su caso de asilo. "Es inaceptable. Le pedimos a ICE que libere bajo supervisión al señor Castillo", pidió la litigante.

Por su parte, la esposa del guatemalteco le exigió a la administración Trump que lo deje en este país y "que se toque el corazón antes de separar familias".