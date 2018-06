LOS ÁNGELES, California.– David Díaz lleva 20 años en la cárcel por un crimen que dice no haber cometido, pero hoy está feliz. La razón: hace unos días se casó en prisión con una amiga de la adolescencia, Lidia Pérez. Con ella compartió hasta el día en que la Policía de Los Ángeles lo arrestó acusándolo de tratar de asesinar a tiros a un joven. Esa persona que resultó herida y un testigo aseguran que David es inocente, pero él sigue tras las rejas.

"Me siento totalmente bendecido; siento que este es el milagro que le he pedido a Dios todos estos días", dijo David en una entrevista telefónica desde la prisión estatal Pleasant Valley, en Fresno. Es la sexta penitenciaría a la que llega cumpliendo una condena mínima de 37 años que puede llegar a ser cadena perpetua. Pero este hombre dice que ahora más que nunca confía en que puede salir pronto.

"Siempre dije que una vez que la gente supiera lo que me pasó se conmoverían y querrían hacer algo. Ni siquiera puedo describir lo que siento al ver que tanta gente ha firmado pidiendo mi liberación", expresó emocionado David, quien en unos días cumple 40 años. Más de la mitad de su vida la ha pasado tras las rejas.

La actitud positiva de este hombre contrasta con esta frase que expresó en julio de 2017 desde un salón de la cárcel Pleasant Valley: "cada día me siento más débil" . El matrimonio y el apoyo de la comunidad le han llegado cuando pensaba que todo estaba perdido. "De todo corazón les agradezco", dijo David a los que han creído en su inocencia.

¿Qué le pasó a David?

Sierra aseguró que los policías la forzaron a que escogiera a alguien, quien fuera. "Me dijeron 'tienes que encontrar al culpable para irte a casa'. Les dije: 'Ok, fue este muchacho'".

Por su parte, la propia víctima del tiroteo, Remberto, declara que David no le disparó. "Él es inocente", afirmó en una carta que le envió a Univision Noticias desde la cárcel estatal Salinas Valley, donde purga una condena por otro caso. "En el juicio yo testifiqué que David Díaz 'no era el atacante' que me disparó. Él es víctima de una injusticia en las cortes de Los Ángeles", escribió.