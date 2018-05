LOS ÁNGELES, California.– La familia de Jesse Romero, el hispano de 14 años que murió baleado por un policía de Los Ángeles en 2016, cuestionó la decisión de la Fiscalía del condado sobre no presentar cargos contra ese agente publicando dos videos de cámaras corporales policiales para tratar de sustentar que el menor había arrojado un revólver y que estaba desarmado cuando le dispararon fatalmente.

"El video muestra que cuando el oficial disparó contra el niño no representaba una amenaza", señaló Guízar en una conferencia de prensa. "No tenía un arma en la mano y lo mató", enfatizó.

Hay versiones encontradas sobre lo ocurrido: la Policía afirma que el adolescente disparó contra los uniformados, pero la familia del menor asegura que este no tenía el arma cuando le dispararon.

"Él era un estudiante, no era un mal niño"

"Jesse tenía mucho miedo, naturalmente. Corrió por la esquina y tiró la pistola sobre una cerca y desafortunadamente la pistola se disparó", dijo el abogado. "El video muestra que el policía vio por la pared que no tenía arma y lo baleó y lo mató", agregó.

Pero la madre de Jesse, Teresa Domínguez, cree que en este caso no se ha hecho justicia. "Quiero que sepan y que miren el video cómo sucedió. No es como ellos estaban diciendo", expresó la madre a Univision 34. "Él era un estudiante, no era un mal niño, como ellos lo describieron".