La joven aseguró que sus padres no los dejaban salir, aunque sus hermanos mayores habían buscado empleo, y mencionó que no estaba segura sobre su condición médica. “No sé si necesitamos ir al hospital”, dijo.

Cuando el telefonista le preguntó si iban a la escuela, Jordan señaló que “se ha establecido una escuela falsa. No he terminado el primer grado y tengo 17 años”. Se refería al instituto privado Sandcastle Day School, que se registró en su hogar en 2014 y del cual su padre fungía como director. Los fiscales alegan que los siete hijos adultos de los Turpin no recibían las clases apropiadas.