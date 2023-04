El TPS puede llevarte a la green card: especialista explica dos vías para lograr la residencia

“Yo tuve una experiencia cuando fui a renovar mi licencia. Yo manejaba trailer o truck y cuando fue al MVA (Administración de Vehículos Motores de Maryland) me dijeron que ya no habia TPS, y yo vivi esa angustia, yo pase por esos sustos y honestamente no le deseo esa angustia a ninguno de mis hermanos tepesianos”, contó Pedro Rodríguez, salvadoreño de nacimiento y exbeneficiario de TPS que se logró regularizar.