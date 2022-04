El cuidado a la salud mental es esencial para quienes sobreviven a un tiroteo como el de Van Ness

“A pesar de que no están utilizando palabras, lo expresan de una forma verbal como el silencio, o de una forma no verbal y abrupta como cambios de ánimos, están enojados, tienen temores, están aislados con aspectos fisiológicos como no tener hambre, no dormir bien, empezar con tics nerviosos y todo esto nos indica que algo no está bien en su estado emocional”, agregó la psicoterapeuta.