"Con que ella sobreviva, es suficiente para mí" afirma hermano de Jasmin Cervantes, hospitalizada tras accidente mortal en México

La familia de Jasmin Cervantes García reza por su pronta recuperación tras ser la única sobreviviente de un trágico accidente donde perdió a sus padres y abuelos a finales de junio durante unas vacaciones en México.

Este jueves nuestro reportero Filippo Ferretti de Noticias Univision Tampa Bay conversó con José, uno de los 4 hermanos de esta niña de 12 años que lucha por su vida en un hospital infantil de St. Petersburg y nos contó cómo recibió la fatídica noticia:

"Ese día pensé que era un buen día, pensé que se iba a empacar para Texas y agarré la llamada de que fallecieron en un accidente", expresó José.



Tras enterarse, confesó pensar muchas cosas pero no dudó en viajar para estar con su hermana menor.

"Es muy difícil, uno no sabe qué hacer. Cuando me llamaron me dijeron que Jasmin estaba viva y que estaba en el hospital. Agarré un boleto y me fui a México con todos los hermanos", dijo José.



José, aún no puede creer lo que pasó y afirma que lo que le da fuerza es su pequeña hermana Jasmin que lucha por su vida en un hospital.

"Perdimos 4 familiares. Todos tenemos fe de que ella se va a recuperar y volver a ser la misma Jasmin que era cuando se fue para México", asegura José.



Con mucho dolor, recuerda a sus padres y abuelos, mientras enciende velas para iluminar sus almas tras este mortal accidente.

"Es mucho dolor ahorita. Ya lloré demasiado, yo se que todavía no va a parar. Mis padres y abuelos eran buena gente", explicó José.



José Cervantes también lamentó no haber visitado más seguido a sus padres, a quienes ahora no tiene.

Ya no van a estar aquí para Navidad, Nuevo Año, todos estos tiempos que siempre estábamos juntos", asentó José.



Mientras Jasmin se mantiene internada en el Johns Hopkins All Children's Hospital en St. Petersburg, sus hermanos la acompañan y se mantienen esperanzados en que se recupere.

"Con que ella sobreviva, eso es suficiente para mí. Yo sé que mis padres todavía están con nosotros y más en ella", aseveró José.



Los hermanos de Jasmin están realizando los trámites para enterrar a sus abuelos en México y para traer a sus padres a Florida, donde vivían.

