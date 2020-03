¿Te ofrecieron una prueba de coronavirus? Ten cuidado porque lo más seguro es que se trate de una estafa

Ya que el covid-19 no se ha visto antes en humanos, actualmente no existe ninguna vacuna para prevenirlo ni medicamentos para tratarlo que hayan sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés). La FDA está trabajando con fabricantes de vacunas y medicamentos para desarrollar nuevas inmunizaciones y encontrar medicamentos para tratar la enfermedad lo más pronto posible.

La agencia también tiene conocimiento de la venta en línea de kits de prueba de covid-19 fraudulentos que no han sido autorizados. Actualmente, la única manera que usted puede realizar una prueba del COVID-19 es hablando con su proveedor de atención médica. La FDA no ha autorizado ninguna prueba que está a la venta para que usted la realice en casa. Si utiliza una prueba no autorizada, usted correrá el riesgo de propagar el coronavirus sin saberlo o de no ser tratado adecuadamente.