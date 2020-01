"Si no me la quitan me mata": adolescentes atacan a madre hispana cuando iba a denunciar 'bullying' contra su hija

“Yo quise ir a la oficina (de la escuela) pero la muchacha estaba ahí parada y quiso golpear a mi hija. Yo le dije ‘no te metas’. Jamás pensé que se fuera a dar la vuelta, me aventó al piso, me dio un golpe tan fuerte que de ahí me dejó mareada y no pude ni levantarme del piso”, relató Jiménez en una entrevista con Noticias Univision 14.