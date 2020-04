¿Será obligatorio usar mascarilla durante toda la pandemia de coronavirus? Esto dicen los expertos

El mensaje de no usar mascarillas o cubrebocas de parte de altos funcionarios del gobierno en un principio fue vehemente, como cuando el cirujano general de EEUU, Jerome Adams, tuiteó el 29 de febrero: "En serio, ¡DEJEN DE COMPRAR MASCARILLAS! NO son eficaces para evitar que el público en general contraiga #Coronavirus, pero si los trabajadores de salud no pueden tener acceso a ellas para cuidar los enfermos, ¡los ponen a ellos y a nuestras comunidades en riesgo!".