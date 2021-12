Scott Peterson, acusado de matar a su esposa y su bebé nonato, recibe nueva sentencia de cadena perpetua

"Aún siento dolor todos los días, después de 19 años. Tu acto malvado, egoísta e imperdonable terminó con dos hermosas almas. ¿Y por qué razón? No había otra razón más que el hecho que ya no los querías. No querían al bebé ni la responsabilidad de ser un padre. Eres un cobarde", dijo Sharon Rocha, madre de Laci.