Robo violento: adolescente de 14 años golpea a anciano de San José para robarle su automóvil

Estrada no se dejó intimidar en ningún momento por el arma de fuego el menor llevaba consigo, según se observa en un video capturado por cámaras de seguridad. No fue sino hasta que se vio rebasado por la fuerza del adolescente que desistió en su intento por detenerlo. En las imágenes se le ve forcejeando con él al tiempo que recibe varios golpes en la cara y el cuerpo. Fueron estos puñetazos, según relata, los que lo obligaron a alejarse del sospechoso.

“Le dije que lo tenía en cámara y me respondió que no le importaba. Me rompió los lentes y creo que el marco me cortó la cara”, señaló la víctima.