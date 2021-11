¿Te piden depósitos para pagar servicios? Ten cuidado con este tipo de estafas que tienen en la mira a los latinos

🕵🏽 Solicitar su número de cuenta de PG&E, clave de inicio de sesión o número de Seguro Social con el pretexto de que quieren entender cuál es su consumo de energía. Adicionalmente pueden intentar venderle un servicio o proporcionarle una evaluación de energía. PG&E indicó que los proveedores no necesitan esta información para obtener sus datos de uso y que la empresa ofrece el programa Share My Data para que con su permiso los proveedores obtengan solo datos de uso (no información personal).