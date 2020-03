“Estaba sola y murió sola”: mujer hispana describe el drama de perder a su hermana a causa del coronavirus

“El coraje que me da es que hay mucha gente que no cree que esto es bien grave y que tienen que quedarse en sus casas”, señala al recordar a su hermana Arcelia, de 65 años, quien falleció hace una semana contagiada de covid-19.

Arcelia Martínez tenía 65 años y padecía diabetes, lo que la ubicaba entre el grupo de mayor riesgo para contraer la enfermedad. Sin embargo, su familia asegura que en el hospital de San José al que la llevaron el diagnóstico no fue el adecuado desde un principio.

Pero el coronavirus no ha terminado de cobrar factura a su familia, pues aún falta el funeral que, debido a las normas de distanciamiento social y a las restricciones emitidas por las autoridades, no será convencional.

“Nosotros no podemos estar ahí. Solo pueden tener a 10 personas”, señala Bernadine. “Por qué no se quedan en sus casas. 14 días no son nada para vivir”.