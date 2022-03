¿Vas a reparar tu casa? Evita problemas y asegúrate de que tu contratista cumpla estos requisitos

☑️ Contrata personas con licencia en California.

☑️ Pide ver la licencia.

☑️ Verifica el número de licencia en el sitio web de CSLB o al teléfono al 800-321-2752.

☑️ Confirma que el contratista tiene un seguro de compensación de trabajadores para los empleados.

☑️ Busca al menos tres ofertas.

☑️ Verifica las referencias del contratista.

☑️ Obtén un contrato por escrito.

☑️ No te apresures al tomar decisiones y no contrates al primer contratista que se te aparezca.

☑️ No pagues más del 10% de anticipo o $1,000, lo que sea menor.

☑️ No pagues en efectivo y no permitas que los pagos se adelanten al trabajo.

☑️ Solo paga por el trabajo a medida que se va completando a tu satisfacción.

☑️ Conserva un archivo de trabajo con todos los documentos del proyecto, incluida la correspondencia y las copias de todos los pagos.

☑️ Evita hacer el pago final hasta que estés satisfecho con el trabajo.