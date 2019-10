El caso Shibayama: una deportación a EEUU, un campo de concentración y la búsqueda por la justicia

En 1939, al otro lado del Atlántico, la invasión de Polonia a manos de Hitler vulneraba el Tratado de Versalles, situación que desató el caos en Europa y por ende una guerra sin procedentes. La autora Jan Jarboe Russell cuenta en The Train To Crystal City, que, en 1940, J. Edgar Hoover, director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglé), no solo seguía de cerca a alemanes pronazis en América Latina sino también a japoneses. Ellos, según el expresidente Franklin Roosevelt, representaban una amenaza para el Canal de Panamá.