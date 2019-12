Dos vehículos se estrellaron contra un auto que fue abandonado en la I-101 en Mountain View

El hecho ocurrió este jueves en la madrugada, alrededor de las 1:44 am, Los camiones se estrellaron contra un vehículo que había sido abandonado sobre la carretera, uno de estos transportaba gravilla y se derramó sobre toda la autopista. Los carriles hacia el norte de despejaron a las 5:20 am y todos los carriles hacia el sur se reabrieron a las 6:12 am.