Mujer reclama a una "persona de color" por pintar un letrero con tiza en un muro y se lleva una lección

La mujer, identificada por la prensa local como Lisa Alexander, una diseñadora de maquillaje y propietaria del negocio LAFACE Skin Care, le dice a Juanillo que "su letrero está bien, pero que no es la manera de hacerlo".

El hombre le responde diciendo: "Entonces ¿si esta fuera mi propiedad, no habría ningún problema? Y ustedes no saben si vivo aquí".

"No se enojen porque una persona de color fue más lista que dos personas blancas", se lee en otro mensaje publicado en Twitter por el hombre agredido. "La discusión fue justo como pensé que sería. ¿Por qué creen que empecé a grabar? ¿Para poder documentar una conversación agradable con un racista que no creería que yo vivía en una casa grande y vieja?".

"No hemos trabajado con LAFACE durante varios años y, como resultado de las acciones del CEO hoy, hemos cortado oficialmente los lazos con ellos", escribió la compañía de maquillaje Birchbox.

"Hemos eliminado sus productos de nuestro sitio web y no trabajaremos con ellos en el futuro ".

"Las últimas 48 horas me han enseñado que mis acciones fueron las de alguien que no está consciente del daño causado por ser ignorante e ingenua sobre las disparidades raciales. Cuando miro el video me impacta y entristece haberme comportado de la manera que lo hice. Fue un irrespeto con el señor Juanillo y lo lamento mucho", dice en parte el mensaje.