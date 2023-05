Cuatro personas resultan baleadas durante violenta madrugada en Oakland

Alrededor de las 2:06 a.m., un hombre de 33 años recibió un disparo en la pierna mientras caminaba por la calle Holly, en la cuadra 7600. La víctima le dijo a la policía que no vio quién le disparó. La policía está investigando el motivo del tiroteo y si el hombre era el blanco previsto. No se han realizado arrestos.