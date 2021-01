Coronavirus: Un muerto y decenas de contagios en hospital por disfraz navideño

La visita no fue autorizada por el hospital .

¿Qué pasó?

Una enfermera de Kaiser San Jose que trabajó ese día y pidió permanecer en el anonimato dijo que la persona con el disfraz pasó de 10 a 15 minutos caminando por el departamento de emergencias, reportó el The Mercury News .

Ella dijo que alguien del servicio de urgencias se puso el traje de Navidad en algún momento entre las 9 a.m. y las 10 a.m., pero no la vio quitarse el traje. La enfermera tampoco sabía si la mujer disfrazada continuó trabajando en el hospital ese día.