“No quiero que me maten a la próxima”: paletero mexicano deja el oficio tras sufrir ataque en Hayward

HAYWARD, California. – Sin deberla ni temerla, un paletero de Hayward fue víctima de un ataque a plena luz del día en las calles de la ciudad. Raymundo Torres, de 73 años, piensa que el motivo de la agresión pudo ser racial.

“De pronto agarré y sentí un puñetazo. Y me sentí mareado a raíz del trancazo. Me caí y me salió bastante sangre cuando fui al piso”, cuenta en una entrevista con Noticias Univision 14.

Miembros de la comunidad que presenciaron el ataque ayudaron a retener al sospechoso hasta que oficiales del Alguacil del condado de Alameda llegaron al lugar para arrestarlo. Aunque de momento no tienen motivos para creer que se trató de un incidente de odio racial, Raymundo piensa que el hecho de ser latino pudo haber sido un factor.

“Yo pienso que a lo mejor el amigo estaba bajos los efectos de las drogas, a lo mejor pudo haber sido un ataque racista. Realmente no sé cuál haya sido la verdadera causa por la cual este cuate me atacó. Realmente no tengo enemigos”, señala Raymundo.

El sujeto que atacó a este paletero, originario de Torreón, México, es un hombre blanco. Raymundo narra que el sospechoso le preguntó por el precio de un helado y sin motivó alguno lo golpeó en la cara cuando le dijo que costaba $2, causándole una herida en el labio que lo llegó al hospital.

Francisco Zermeño, concejal de Hayward, llama a la comunidad a denunciar ante las autoridades cualquier ataque contra personas de la tercera edad, especialmente si creen que puede tener un motivo racial.

“Háganos el favor de parar estos ataques de odio, la mejor manera es reportándolos. Si no reporta nadie entonces no se puede hacer nada, la Policía no puede estar al tanto de que hay estos ataques y no está bien, como hemos visto con los ataques a los asiáticos”, dijo Zermeño.

El ataque no solo le quitó a Raymundo el sueño, sino también su modus vivendi. Tras años vendiendo paletas, un oficio que le “gustaba mucho”, ha decidido que no se dedicará más a eso.

“No ya no, ya mi familia, mis hijos ya dijeron que ya hasta aquí nomás, hasta aquí llegó esto. Y yo también, digo, si una vez te avisan, no vas a querer esperar que te maten a la próxima. Mejor así la dejamos”, comenta.

La Oficina del Alguacil del condado de Alameda reconoce que estos incidentes pueden volver a ocurrir y ofrece consejos para las personas que se dedican a vender en la vía pública.

“Estos ataques sí están pasando en muchas zonas del Área de la Bahía, no es un área especifica. (Les pido) que estén vigilantes acerca de lo que está pasando alrededor de ellos. Y no tengan muchas cosas de valor en su persona también”, indicó el teniente Óscar Pérez.

Otras sugerencias, agrega, son evitar cargar demasiado dinero en efectivo, usar dispositivos o aplicaciones móviles que permitan cobrar vía electrónica y no trabajar hasta altas horas de la noche.

Si usted o un miembro de su familia sufrió daños relacionados a un crimen, podría ser elegible para recibir asistencia financiera a través del Programa de Compensación Para Victimas de California que maneja la Fiscalía del condado de Alameda.

El condado cuenta con ayuda económica para cubrir gastos médicos o dentales, ayuda psicológica, pérdida de ingresos, gastos de funeral o/y entierro, gastos de mudanza de emergencia, limpieza de lugar del crimen, instalación de un sistema de seguridad del hogar, y equipo médico necesario para víctimas, incluyendo silla de ruedas, andaderas, lentes, auxiliares de oído y prótesis.

Para obtener más información pueden comunicarse al teléfono (510) 272-6180 de 8:30 am a 5:00 pm.

