Arrestan al conductor sospechoso de atropellar y matar a una madre hispana y su hijo de 6 años en Oakland

El detenido no era desconocido para las autoridades en Oakland. En marzo de 2016, Allen conducía un automóvil desde el que abrieron fuego para quitarle la vida a Kevin Hokes, de 22, a unas cuadras de la estación Fruitvale del BART. Dos años después, Allen salió en libertad después de que los fiscales del condado de Alameda llegaron a un acuerdo judicial con su defensa, lo que le permtió declararse culpable de “ser un accesorio” durante el tiroteo.

La tragedia

“No tengo palabras para decir lo triste que me siento. Ahora solo espero que se haga justicia y que por fin pongan un signo de ‘Pare aquí’ para que más gente no muera”, dijo el padre de familia en una entrevista con Noticias Univision 14 el pasado mes de abril. Anselmo espera que la tragedia no siga aumentando: ya perdió a su esposa y su hijo, pero espera que su hermano Jaime siga recuperándose.