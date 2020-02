Alistan operativos contra conductores ebrios en el Área de la Bahía por el fin de semana del Super Bowl LIV

Ya sea que las personas asistan a fiestas o pasen el rato en un bar, planear un viaje seguro a casa será su mejor alternativa. Las opciones incluyen llamar a un taxi o un servicio de transporte compartido, usar el transporte público o tener un conductor designado de antemano. Aquellos que organicen fiestas no se olviden de los que no podrán beber alcohol y es recomendable que tengan bebidas no alcohólicas para los conductores designados.