"Yo puedo confiar que la escuela los protegerá": madre piensa que es una buena opción enviar a sus hijos a la escuela en Texas

"Obviamente no irán. Prefiero que pierdan año escolar a estar llorando por algo que podemos evitar. Como padres son nuestra responsabilidad y en la escuela no los cuidarán como uno", dijo la usuaria de Facebook, Aixa Sánchez.

Y aunque hay personas que desconfían en las nuevas plataformas de educación en línea aún así prefieren que las clases sean tomadas a través del Internet. Al menos, así lo ve Roxana Romero, quien dijo que prefiere tener hijos sanos aunque no aprendan de la misma manera.

Pero no todo es oposición. Sobre todo para personas de bajos recursos y que no tienen acceso a una computadora portatil. Este es el caso que expone Reina Ruiz. "Pónganse a pensar que no todos tienen lo necesario para hacer las tareas en líneas".