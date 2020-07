"¿Cómo puedo ayudar en la pandemia siendo chef?": la pregunta que se hizo un hispano antes de alimentar a camioneros y desamparados

"Solo estuve dos días porque una vieja amiga me encontró allí y me dijo: '¿Qué haces aquí? Vente, yo te voy a ayudar'. Ese día fue el milagro que yo le pedía a Dios cada día para salir de las drogas", aseveró Meyer.

Ahora, el chef goza de su 'food truck' llamado The Best Little Foodhouse in Texas y disfruta de la pasión que comenzó a cosechar desde pequeño, la cocina.