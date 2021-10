¿Por qué subieron los precios en restaurantes como Pollos al Carbón en San Antonio?

El vicepresidente de AB Group Shipping, Rodrigo Prado, explicó que la situación principal de escasez se debe a que no hay suficientes personas trabajando en los puertos. “En los puertos de Los Ángeles, de Nueva York y de Houston hay mucha saturación y, no es porque no hay contenedores, si no que hay saturación porque no hay gente laborando en los puertos”, dijo Prado en un reportaje publicado recientemente por Univision 62.